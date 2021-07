Casale Fbc: firmato l’accordo, il club passa alla “Console&Partners” di Torino

Casale Monferrato – Ora è ufficiale. Il Casale Fbc avrà un nuovo presidente. Ieri mattina la trattativa fra Giuseppino Coppo e la “Console&Partners” di Torino, a garanzia della futura gestione del club calcistico monferrino, si è concretizzata con la firma di un accordo. Da una parte l’imprenditore di Cella Monte, che non è ancora chiaro se rimarrà o meno nel consiglio direttivo, dall’altra il manager torinese Simone Servetti, che sarà il nuovo patron, e l’ex calciatore della Juventus Michele Padovano, desideroso di rientrare nel mondo del calcio.

L’allenatore, stando alle ultime indiscrezioni, sarà Marco Sesia, vecchia conoscenza nerostellata che già nell’estate 2008 era stato presentato ufficialmente e poi si era dovuto tirare indietro per il dietrofront dell’imprenditore torinese Gibin. Assieme a Sesia ci sarà anche il direttore sportivo Marco Rizzieri, anche lui un ex del club nerostellato. Rizzieri è fresco reduce dalla vittoria nei playoff di Serie D col Messina che sembrava avere spalancato ai siciliani le porte del professionismo, ma l’opportunità è sfumata. Il preparatore dei portieri, infine, sarà l’ex portiere nerostellato Maurizio Brancaccio. Il ritiro precampionato dovrebbe essere a Chiusa Pesio mentre per quanto concerne i giocatori sembra esserci da parte della nuova dirigenza la volontà di costruire una formazione che possa ambire all’alta classifica. Si sta cercando di trattenere Coccolo e il portiere Drago e fra i possibili volti nuovi è circolato il nome del centrocampista torinese Mattia Noia, classe 1992, una carriera fra Serie D ed Eccellenza con le maglie di Pinerolo e Pavia.

Prossimo passo sarà la costituzione di un nuovo consiglio direttivo dato che Accornero, Gaffeo, Fasce, Scalambra, Giusio, Gaidano e Turino hanno dato le dimissioni.