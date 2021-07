Cerutti: per accelerare su cassa integrazione e piano sociale i sindacati invitano a firmare la manleva

Casale Monferrato – Firmare la manleva. È quanto propongono le organizzazioni sindacali ai lavoratori Cerutti ed è ciò che è emerso, ieri, nell’assemblea dello stabilimento di Casale, dove continua il presidio.

La firma porterebbe ad accelerare su temi come cassa integrazione e piano sociale. Ma proprio il piano sociale è giudicato troppo esiguo. Circa 1 milione e 860 mila euro da dividere su 256 lavoratori, che porterebbero a casa più o meno 7.000 euro a testa. Una cifra che si punta ad accrescere con aperture sia da parte di Bobst che della curatela. A condizione, come detto, che sia firmata la manleva in modo tale da velocizzare tutti i passaggi che dovranno essere ancora affrontati. Il resto poi dipenderà dai numeri reali, frutto della somma di denaro che Bobst e curatela metteranno sul tavolo nei prossimi incontri coi sindacati e che saranno fondamentali per trovare una soluzione.

Altro tema “caldo” affrontato ieri è stato quello della cooperativa che garantirebbe almeno una quarantina di posti di lavoro che dipenderebbero dagli appalti che Bobst, che assumerà invece una trentina di lavoratori, affiderebbe. L’iter è seguito da Andrea Provera, Rsu della Cerutti, che ha ricordato come l’adesione sia importante visto che la nuova realtà si baserà sulle professionalità disponibili. Cassa covid per 13 settimane, invece, la soluzione più plausibile per i lavoratori che rimarranno fuori da Bobst e cooperativa. In questo modo ci sarebbe lo slittamento dei licenziamenti.

Bobst, che era intenzionata ad assumere immediatamente i trenta lavoratori promessi, non lo potrà fare, fino alla conferma dell’aggiudicazione.