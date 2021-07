Cit: mentre tutti stanno aspettando i dirigenti che in tre mesi non sono stati capaci di scrivere il bando aumenta il numero dei Comuni favorevoli alla cessione delle quote ai privati

Novi Ligure (Franco Traverso) – Ieri sera l’assemblea dei soci ha detto “Sì” alla vendita dell’85% delle quote del Cit (Consorzio Intercomunale Trasporti) dopo che in consiglio comunale è passato il piano di salvataggio. Il numero legale è stato garantito in aula da Marco Bertoli che si è astenuto. Contrati Pd e M5S, che non sono d’accordo sul piano di risanamento aziendale. Aria fritta per prender tempo. Ora la parola passa al tribunale di Alessandria che aspetta da quasi tre mesi il bando di vendita delle quote novesi. Devono occuparsene i dirigenti e sarà meglio che si diano una mossa per due buoni motivi: evitano di fare la figura degli idioti incapaci, evitano al Cit di fallire con conseguente macelleria sociale. Intanto aumenta il numero dei Comuni favorevoli alla cessione ai privati che appare sempre più probabile. Anche perché l’alternativa è il fallimento.