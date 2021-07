La regione Piemonte pronta all’acquisizione dell’ospedale Mauriziano di Valenza

Valenza – L’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, ha annunciato l’intenzione di Palazzo Lascaris di acquisire la proprietà del presidio ospedaliero Mauriziano di Valenza per potenziare l’offerta sanitaria sul territorio. Sono state, infatti, avviate le procedure di estimo per l’acquisizione del presidio valenzano e di quello di Lanzo Torinese.

La notizia è stata comunicata al sindaco di Valenza Maurizio Oddone che aveva richiesto un incontro all’assessore per fare il punto. A pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale a Valenza, Icardi aveva annunciato che era stato risolto un contenzioso con la Fondazione Mauriziano che durava da anni. Non aveva precisato se la Regione intendesse acquistare l’ex ospedale o affittarlo, ma aveva sottolineato che comunque era stato avviato un percorso. Secondo quanto spiegato dallo stesso Icardi, con la Fondazione è stato individuato il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e dell’Ambiente del Politecnico di Milano per eseguire una valutazione commerciale dei due presidi, finalizzata alle scelte future e alla predisposizione di uno studio di pre-fattibilità che comincerà dal presidio di Valenza, sul recupero funzionale dell’immobile anche alla luce dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento ai requisiti di sicurezza e antisismici per la completa fruibilità della struttura.

La relazione, sempre secondo quanto sottolineati da Icardi, sarà pronta entro l’estate, poi si procederà alla trattativa per il passaggio di proprietà.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Valenza, Maurizio Oddone. Recentemente, da parte del Pd valenzano era stato chiesto conto al sindaco su promesse in campagna elettorale sul tema sanità. E diversi erano i punti elencati come il mantenimento della lungodegenza, attualmente chiusa, del raggruppamento di servizi dell’Asl nell’ospedale e del trasferimento del Centro dialisi, attualmente in largo Costituzione.