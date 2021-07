Maltrattamenti a un bimbo delle elementari, condannata una maestra

Molare – È arrivata giovedì la sentenza che ha condannato una delle maestre della scuola elementare di Molare per i maltrattamenti nei confronti di un bambino affetto da delicati e complessi problemi comportamentali. La madre e il padre avevano sporto denuncia: alla fine una delle insegnanti è stata condannata a un anno e otto mesi in abbreviato, mentre un altro maestro ha patteggiato una condanna a due mesi. Tutto era cominciato nel 2018 coi primi problemi che erano sorti tra scuola e genitori. Secondo quanto raccontato dalla madre e il padre del bimbo, erano loro stessi ad accompagnare il figlio a scuola ma a un certo punto gli era stato negato, senza una spiegazione, nonostante avessero un certificato. Le tensioni erano poi sfociate nelle denunce. I genitori si erano rivolti prima ai carabinieri di Molare e poi, a febbraio del 2019, alla Squadra mobile della Questura di Alessandria, denunciando le condizioni in cui veniva lasciato il bambino. Il bambino, sempre secondo il racconto dei genitori, aveva iniziato ad avere delle crisi e non voleva più andare a scuola. Inoltre era lasciato sporco per l’intera giornata. La polizia aveva piazzato delle telecamere per monitorare l’attività nella scuola tra la fine aprile e i primi giorni di giugno 2019. La procura di Alessandria aveva aperto un’inchiesta per maltrattamenti nei confronti di due maestre in cui, con un ruolo marginale, era stato poi coinvolto anche un terzo insegnante. Dopo gli interrogatori davanti al gip il quadro delle accuse si era ridimensionato. Il Tribunale del Riesame aveva stabilito l’assenza di gravi indizi per una delle due insegnanti, mentre l’altra maestra era stata sospesa. Il pm Alessio Rinaldi, aveva quindi richiesto l’archiviazione per una delle due maestre, accolta lo scorso gennaio. Ma il gip aveva avuto, nella sua sentenza, parole durissime verso la scuola, scrivendo che le discussioni sull’accompagnamento in classe del bambino erano “emblematiche della complessiva incapacità della pubblica amministrazione di fornire al minore un ausilio adeguato alle sue problematiche”.

Giovedì il verdetto che ha condannato l’altra docente a un anno e 8 mesi. Il bimbo continuerà invece a frequentare la struttura di Molare.

Da parte loro in difensori della docente attenderanno le motivazioni e impugneranno la sentenza.