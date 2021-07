Prosegue lo sciopero alla Cabilog di Occimiano con stop ai tir in partenza

Occimiano – La tensione è ormai alle stelle alla ditta di autotrasporti Cabilog-Cabiati di Occimiano dove i dipendenti hanno organizzato fin da lunedì, sulla provinciale Casale-Alessandria, una serie di proteste, bloccando quattro colleghi che non avevano aderito allo sciopero e impedendo loro di uscire dalla fabbrica. La discussione si è prolungata e i toni si sono alzati, fino a bloccare la strada, impedendo quindi la partenza dei mezzi della Cabilog. La fabbrica, da lunedì, è sorvegliata dai carabinieri e da un funzionario dell’immigrazione perché sono molti gli extracomunitari che lavorano in quell’azienda. Le forze di polizia sono intervenute per rimuovere il blocco stradale ma tre degli autisti che erano alla guida di altrettanti camion hanno deciso di desistere dal proposito di partire e hanno parcheggiato i camion.

Da lunedì una trentina dei quaranta dipendenti ha dato vita davanti alla sede della Cabilog a un presidio guidato dal sindacato ADL Cobas (Associazione Diritti Lavoratori). Al centro della protesta il rispetto del contratto nazionale con adeguamento della paga base e relativi scatti di anzianità, maggiorazione per trasferta in Italia e, visti i tempi lunghi di lavoro, le maggiorazioni previste dal contratto per gli straordinari, i festivi e le domeniche. Oltre a questo anche poco rispetto nei loro confronti, tanto da avere richiesto un incontro al prefetto Francesco Zito, avvenuto l’altro giorno. Gli animi si sono, poi, ulteriormente esacerbati dopo il vertice in prefettura, perché l’azienda, supportata da legali e consulenti del lavoro, ha detto di non poter rispondere fino al 10 settembre. Una decisione che ha così spinto gli autisti a continuare lo sciopero e il presidio fin tanto che non avranno risposte. Ieri sera gli autisti si sono riuniti in assemblea per decidere le prossime mosse.