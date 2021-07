Scoppia la polemica sulla via dedicata a Giorgio Almirante

Alessandria – Ad Alessandria potrebbe presto esserci una via dedicata a Giorgio Almirante. L’ultima parola spetta a sindaco e giunta ma intanto in Commissione Toponomastica è arrivato il primo sì coi voti di Emanuele Locci (Alessandria Migliore) che ci aveva provato già a maggio – mese in cui morì il fondatore del Movimento sociale Italiano – Maurizio Sciaudone (Forza Italia) e Giuseppe Bianchini (SìAmo Alessandria, la lista di Barosini). Contrario il Pd con Giorgio Abonante e il Ms5 con Francesco Gentiluomo, astenuti Lega e Vincenzo Demarte. Assenti Marica Barrera della Lista Rossa, i Moderati di Diego Malagrino e Italia Viva con Simone Annaratone. Se fossero stati presenti si sarebbe andati a parità. Erano già sorte delle polemiche sulla proposta di intitolare una via ad Almirante e il sì è arrivato dopo il rifiuto di intitolare una via allo studioso e dirigente amministrativo Guido Barberis, ex assessore della Giunta Scagni, morto 13 anni fa. Allora fu proprio Abonante a lasciare la commissione in segno di protesta. La Lega si è astenuta ma se avesse votato contro, ha rimarcato Abonante, non sarebbe passata. A questo punto se la giunta dirà sì ci sarà via Giorgio Almirante e sarà la strada che costeggia il Retail Park e che porta al cantiere Amazon.