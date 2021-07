Garavelli punito per aver espresso il suo pensiero: è la fine della libertà, una vergogna assoluta, uno scandalo intollerabile

Novara – Ieri l’ospedale Maggiore ha aperto la procedura per un’eventuale azione disciplinare nei confronti del professor Pietro Luigi Garavelli, il primario del reparto di Malattie Infettive che sabato scorso aveva partecipato alla protesta di No Green Pass in Piazza Libertà ad Alessandria, rilasciando dichiarazioni su vaccini e Covid, e precisando che aveva dubbi sulla somministrazione del farmaco agli under 40. Ieri in un comunicato stampa la direzione dell’ospedale ha scritto: ”Dopo attenta valutazione delle circostanze legate alla partecipazione alla manifestazione e a tutto quello che ne è seguito l’azienda ha deciso di avviare le procedure per una eventuale azione disciplinare”. Da parte nostra invece, esprimiamo all’amico fraterno Professor Pierluigi Garavelli l’espressione della massima stima e il sentimento della più profonda amicizia.

Viva l’Italia Libera e Liberale! Sempre!