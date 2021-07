In manette il titolare di un night club di Pontecurone dove sono state trovate due pistole detenute illegalmente

Tortona – Manette ai polsi per il titolare di un night club di Pontecurone, arrestato perché trovato in possesso di due pistole illegalmente detenute di cui una clandestina. Il Gip ha convalidato il provvedimento e l’uomo, 60 anni, si trova ora ai domiciliari.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Alessandria. A condurre gli investigatori nel punto in cui erano custodite le armi è stato il pastore tedesco Kony dell’unita anti-esplosiva. La prima era nel locale cucina, vicino al banco per la somministrazione delle bevande: i militari hanno trovato la calibro 7.65 con colpo in canna, completa di caricatore con altri 4 proiettili, in una scatola di cartone contenente cialde di caffè, collocata su una mensola.

Fondamentale per trovare entrambe le armi, ha sottolineato il capitano Stanizzi, è stato il fiuto di Kony, pastore tedesco anti-esplosivo del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Volpiano, che ha partecipato all’operazione condotta anche con la collaborazione dei Carabinieri della Compagnia di Tortona e del Nas di Alessandria. Appena entrato nel locale il cane si è infatti subito diretto verso il bancone dove era custodita la scatola con le cialde di caffè e, salito al primo piano, si è poi seduto davanti alla cassettiera dove c’era lo scatolone con gli addobbi natalizi, indirizzando così i Carabinieri verso le due armi.

L’uomo ha spiegato di aver acquistato l’arma in un campo nomadi vicino a Milano per proteggersi da ritorsioni.

La seconda arma è stata trovata nel magazzino. Il pastore tedesco Kony si è seduto vicino a una cassettiera dove poi è stata trovata un’altra calibro 7.65 con matricola abrasa con un caricatore con 9 colpi: era in mezzo agli addobbi natalizi. Su quest’ultimo ritrovamento il titolare del night club ha spiegato di non saperne nulla.

L’operazione nel locale di Pontecurone rientra in una più ampia attività di controllo nei circoli privati e night club del tortonese che lo scorso 27 luglio ha fatto scattare a carico del titolare de “La Mela” anche una sanzione amministrativa di circa 2.000 euro e ha impegnato i Carabinieri della Compagnia di Tortona e i Nas di Alessandria in ulteriori verifiche in locali del tortonese.