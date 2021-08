Accoltella il padre alla schiena e finisce in carcere per tentato omicidio

Viguzzolo – Sfiorato il dramma familiare ieri pomeriggio: un uomo di 50 anni ha accoltellato alla schiena il padre di 80 anni. È successo in strada Bracchiera 16 dove abita la famiglia della vittima. Il feritore, Alberto Gatto di 50 anni al culmine di una lite, ha accoltellato Mario Gatto, il padre di 80 anni, alla schiena e in altre parti del corpo. Alberto Gatto, è attualmente in carcere ad Alessandria con l’accusa di tentato omicidio volontario aggravato, mentre il padre Mario è ricoverato in ospedale ad Alessandria in prognosi riservata, anche se le sue condizioni non sembrano tali da considerarlo in pericolo di vita. Dopo l’allarme lanciato da un vicino, sul posto, insieme ad una pattuglia dei carabinieri, è arrivata un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al ferito prima di trasportarlo all’ospedale.