Continuano in tutt’Italia le manifestazioni spontanee contro il Green Pass: oggi, di nuovo, in Piazza del Popolo a Roma

Non si ferma la protesta popolare contro le restrizioni liberticide derivanti dall’epidemia di Covid19. Di nuovo a Roma, stavolta in Piazza del Popolo, è sceso per manifestare spontaneamente il popolo dei No Green Pass. Infatti non si capisce perché non si possa andare dove si vuole se non si è vaccinati, quando è ormai dimostrato scientificamente che anche i vaccinati possono contagiare. Di sicuro c’è solo una grande confusione che non fa bene a nessuno. E i banchieri come Draghi facciano i banchieri e lascino il posto ai politici che è meglio per tutti.