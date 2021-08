Grigi: battuta 1-0 la Pro Patria nell’ultima amichevole estiva, domenica 8 agosto in Coppa Italia contro il Padova

Busto Arsizio – Vittoria di misura, ieri, per l’Alessandria nell’ultimo test prima dell’impegno ufficiale in Coppa Italia di domenica prossima, 8 agosto, a Padova. La formazione di mister Longo ha incontrato la Pro Patria allo stadio ‘Speroni’ di Busto Arsizio e la gara è terminata sul punteggio di 0-1. La buona notizia per il tecnico grigio è rappresentata dal rientro di Casarini, tornato a disposizione per la prima volta in stagione ed in campo per 65’, mentre per i padroni di casa si trattava della prima uscita stagionale dopo 11 giorni di ritiro. La prima frazione, chiusa a reti inviolate, è stata caratterizzata da un palo di Galli per i bustocchi e da una rete annullata a Chiarello per fuorigioco. Nella ripresa il tecnico dei grigi ha cominciato ad operare i cambi dopo un quarto d’ora e al 64’ è Edoardo Pierozzi, da poco subentrato a Mustacchio, a siglare il vantaggio per i grigi. Nel finale Blondett, in campo da pochi minuti, ha accusato una botta al capo ed è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco rilevato da Prestia il quale gli aveva lasciato il posto poco prima.

Alessandria: Pisseri, Prestia (77’ Blondett), Di Gennaro (65’ Cosenza), Parodi (77’ Podda), Mustacchio (60’ Pierozzi E.), Bruccini (77’ Gerace), Casarini (65’ Filip), Lunetta (65’ Mora), Chiarello (77’ Poppa), Eusepi (60’ Kolaj), Arrighini (60’ Corazza). A disp. Crisanto, Russo. All. M. Longo.

Pro Patria: Mangano, Galli, Saporetti, Molinari, Stanzani (70’ Giardino), Nicco, Pierozzi N. (46’ Colombo), Boffelli (46’ Brignoli), Pizzul (64’ Ghioldi), Fietta (71’ Boffelli), Banfi (46’ Castelli). A disp. Barlocco, Cassano, Ballarini. All. L. Prina.