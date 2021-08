Nave espulsa dalle acque statunitensi dopo la scoperta di insetti invasivi cinesi

di Maurizio Blondet – Secondo il sito web di notizie marine gCaptain , una nave portarinfuse battente bandiera panamense chiamata M/V Pan Jasmine è stata ancorata lungo il fiume da New Orleans il 17 luglio quando la US Customs and Border Protection (CBP) ha scoperto cinque diversi parassiti, tra cui due specie (vale a dire Cerambycidae, un tipo di coleottero e Myrmicinae, formiche regine colonizzatrici).

La presenza di parassiti a bordo della nave ha costretto il CBP ad espellerla dalle acque statunitensi.

Il direttore del porto dell’area di New Orleans Terri Edwards, ha affermato che se la nave fosse fosse, “sarebbe messa in una discarica della Louisiana dove gli insetti potrebbero strisciare fuori e invadere l’habitat locale, causando danni incalcolabili”.

Edwards ha affermato: “Ispezionare il pagliolo di legno di altrimenti spedizioni legali è uno dei tanti modi meno conosciuti con cui gli specialisti dell’agricoltura dell’Office of Field Operations aiutano a sostenere il nostro paese al sicuro. Sono orgoglioso dei nostri specialisti in agricoltura e del personale dell’USDA per aver riconosciuto questi pericolosi parassiti”.

I cerambicidi sono originari della Cina e della penisola coreana e sono stati accidentalmente importati negli Stati Uniti nel corso dei decenni in materiale di spedizione che ha portato alla distruzione di alberi e terreni agricoli.

L’USDA Forest Service ha speso più di mezzo miliardo di dollari per sradicare i cerambicidi tra il 1996 e il 2013.

Non c’era una parola se gli insetti erano stati deliberatamente messi sulla nave come una forma di “guerra cogli insetti”, poiché per migliaia di anni i leader militari hanno usato gli insetti come armi da guerra.