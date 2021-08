Ad Alessandria un’area cittadina sarà intitolata a Giuseppa Cornara che giocò nei Grigi e scoprì il talento di Rivera

Alessandria – La Commissione Consiliare Toponomastica, nella seduta del 29 luglio scorso, ha approvato all’unanimità la proposta di intitolazione di un’area cittadina, il parcheggio tra via De Negri e via Buozzi, allo sportivo alessandrino Giuseppe Cornara (al centro nella foto), nato nel 1908 e che esordì in Serie A nell’Alessandria.

Con la maglia dei Grigi vanta 62 presenze e 18 reti in serie A. Giocò poi anche nel Casale, nella Sampierdarenese, prima di chiudere la carriera, in Serie B, alla pro Vercelli e infine nelle serie minori.

Ricordato principalmente come calciatore, fu anche tennista.

Chiusa la carriera da calciatore divenne poi scopritore di talenti fondando, nel 1957, il Centro Addestramento Giovani Calciatori dell’Alessandria, tra le prime scuole di calcio italiane. Fu lui a seguire la crescita di Gianni Rivera nelle giovanili dei Grigi.

Nel 1958 gli fu conferito il premio Seminatore d’Oro per il suo lavoro con i giovani. Allenò anche i tennisti Corrado Barazzutti e Roberto Lombardi.

Morì nel 1996, a 87 anni.