Grigi: la situazione del mercato estivo fra arrivi, partenze e trattative

Alessandria – Continua, in vista dell’inizio di campionato di Serie B 2021-2022, il calciomercato estivo dell’Alessandria Calcio che si concluderà, come peraltro per tutti gli altri club, il 31 agosto.

Di seguito una panoramica su arrivi, partenze e trattative attualmente in corso da parte del club grigio.

Arrivi: Edoardo Blondett (Difensore; Livorno, fine prestito); Robert Filip (Centrocampista; PHDA, fine prestito), Matteo Gerace (Centrocampista; Borgosesia, fine prestito), Aristidi Kolaj (Attaccante; Sassuolo), Gabriel Lunetta (Centrocampista; Atalanta, prestito); Valerio Mantovani (Difensore; Salernitana, prestito), Christian Marietta (Portiere; Caronnese, fine prestito), Edoardo Pierozzi (Difensore; Fiorentina), Alessandro Russo (Portiere; Sassuolo, prestito), Stefano Scognamillo (Difensore; Catanzaro, fine prestito).

Partenze: Raffaele Celia (Difensore; Sassuolo, fine prestito), Alessandro Gazzi (ritiro), Christian Marietta (Portiere; Rimini), Matteo Rubin (Difensore; Reggina, fine prestito), Francesco Stanco (Attaccante; Imolese, fine prestito).

Trattative: Lorenzo Ariaudo (Difensore; Frosinone), Marco Armellino (Centrocampista; Monza), Theophilus Awua (Centrocampista; Spezia), Andrea Beghetto (Centrocampista; Pisa), Simone Benedetti (Difensore; Pisa), Ruben Botta (Attaccante; Sambenedettese), Tommaso Ceccarelli (Centrocampista; Feralpisalò), Raffaele Celia (Difensore; Sassuolo), Luca Clemenza (Centrocampista; Juventus), Felix Correia (Attaccante; Juventus), Marco Fossati (Centrocampista; Monza), Gianluca Gaetano (Centrocampista; Napoli), Nicolò Giannetti (Attaccante; Salernitana), Ettore Gliozzi (Attaccante; Monza), Mirko Gori (Centrocampista; Frosinone), Daniele Liotti (Difensore; Reggina), Michele Marconi (Attaccante; Pisa), Leonardo Morosini (Attaccante; Virtus Entella), Claudio Morra (Attaccante; Virtus Entella), Francesco Orlando (Attaccante; Salernitana), Daouda Peeters (Centrocampista; Juventus), Igor Raddrezza (Centrocampista; Reggiana), Ivan Varone (Centrocampista; Reggiana).

Intanto ieri l’Alessandria è tornata in città dopo la fine del ritiro a Cantalupa, nel torinese. I ragazzi allenati da mister Longo ora osserveranno due giorni di riposo e riprenderanno ad allenarsi da mercoledì in vista dell’impegno esterno di Coppa Italia, domenica 8 agosto, contro il Padova allo stadio “Euganeo”.