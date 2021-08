Motori: Pier Guidi ha vinto la 73° edizione della “24 ore di Spa”

Spa – È stato l’alessandrino di Sarezzano Pier Guidi ad essersi aggiudicato la 73° edizione della “24 Ore di Spa” 2021, gara automobilistica valida per il campionato endurance GT World Challenge. Dopo 556 giri è stata la Ferrari 488 GT3 guidata dal pilota di Sarezzano ad aver tagliato per prima il traguardo, ottenendo la vittoria assoluta, davanti all’Audi R8 Lms numero 32 di Vanthoor.

A fine agosto il tortonese sarà al via della “24 Ore di Le Mans”, prova del World Endurance Championship, in cui è al secondo posto e la tappa in Francia ha un punteggio maggiorato.