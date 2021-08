Casale Fbc: ufficializzato il passaggio di proprietà alla Console&Partners di Torino

Casale Monferrato – Con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito internet e sui canali social, il Casale Fbc ha ufficializzato stamane quanto avvenuto la settimana scorsa e cioè il passaggio di proprietà da Giuseppino Coppo al gruppo Console&Partners di Torino.

“L’Asd Casale Fbc – si legge nella nota del club nerostellato – comunica che nella giornata di venerdì 30 luglio 2021 il presidente Giuseppe Coppo e il consiglio direttivo hanno formalizzato la cessione dell’Asd Casale Fbc al gruppo Console & Partners, il quale assume ufficialmente il controllo della società e la gestione dell’attività sportiva”.

“Nel momento in cui ci assumiamo la responsabilità della gestione di una storia sportiva così importante – afferma Simone Servetti, nuovo presidente – desidero ringraziare Giuseppe Coppo, i componenti del consiglio direttivo, i dirigenti, i tecnici, i giocatori, per l’opera di rilancio e consolidamento della società fatto in queste ultime stagioni, la quale ci consegna una società sana con importanti valori umani e sportivi. Sono valori che è nostra ferma intenzione preservare intatti e consolidare al fine di portare il Casale verso traguardi sempre più ambiziosi. Desidero altresì ringraziare l’avvocato Stefano Ponchione e il dottor Marco Robaldo, ottimi professionisti che si sono adoperati per la buona riuscita dell’operazione”.

Dal gruppo Console & Partners, il CEO Francesco Paolo Console ha inviato un messaggio di incoraggiamento alla nuova gestione: “Sono convinto che sarà un’avventura stimolante, auguro al nuovo gruppo di lavoro una stagione segnata dai successi che sia il trampolino di lancio per un futuro ancora più importante”.

“Mi unisco all’augurio di Francesco Paolo Console – ha aggiunto Fabrizio Montanari, CEO di Q Group, e componente della squadra che ha portato a termine l’operazione – affinché questa nuova avventura possa essere portatrice di successi”.