Il candidato sindaco “post comunista” di destra Luca Bernardo: chi non vuole vaccinarsi stia a casa senza stipendio

Milano – “Chi non vuole vaccinarsi stia a casa senza stipendio”, a dichiararlo è il pediatra e candidato sindaco del centrodestra (post comunista) a Milano, Luca Bernardo, durante un’intervista al Morning News su Canale 5. “Non è accettabile – esordisce Bernardo – che nell’ambito sanitario ci siano medici, infermieri e Oss che non vogliono vaccinarsi. I pazienti più che di una diagnosi quando guardano un medico hanno bisogno della certezza di avere di fronte una persona che non trasmette un virus. A volte le persone non vanno a farsi visitare per questo timore”.

Meditate gente, meditate!