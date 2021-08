Incendio alla Alcoplast di Vercelli ma senza conseguenza per i lavoratori

Vercelli – Ha sollevato una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza il vasto incendio che si è sviluppato, ieri, alla Alcoplast di Vercelli, in via Ara nello stabilimento della ex Polioli.

Ad andare a fuoco è stata la torre di evaporazione all’interno dello stabilimento, che non era in attività in quanto in manutenzione. Ed è proprio durante la manutenzione della struttura, composta al suo interno di polietilene, che si è innescato l’incendio: il rogo, data la dimensione della struttura, circa dieci metri per dieci, ha avuto notevoli dimensioni ma, non trattandosi di plastica clorurata, non ha generato diossine. Inoltre l’incendio si è sviluppato al di fuori di qualsiasi area produttiva.

Ad intervenire per prime sono state le squadre interne dell’azienda. Successivamente sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco con un’autobotte, un’autoscala e un’autopompa hanno finito il lavoro spegnendo gli ultimi residui del rogo. Per precauzione parte del personale è stato evacuato, ma poi lavoratori poi sono rientrati. Non si sono registrati feriti o intossicati. Non è ancora noto quanti e quali danni siano stati prodotti dalle fiamme che si sono esaurite in poco tempo. In via Ara, oltre che i vigili del fuoco, sono arrivati anche i tecnici di Arpa per le analisi del caso.