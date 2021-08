L’infettivologo Bassetti rinuncia al rimborso di 500 euro per la presentazione del suo libro a Novi e lo devolve in beneficenza

Novi Ligure – Ha rinunciato al rimborso, offertogli dal Comune, di 500 euro l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, che qualche giorno fa è stato ospite a Novi, a Palazzo Dellepiane, per la presentazione del suo libro nell’ambito della rassegna “Novi d’autore”.

Bassetti, in questi ultimi mesi di pandemia, è diventato un volto noto della televisione e ad invitarlo alla rassegna novese era stato il consigliere della Lega Giacomo Perocchio, cardiologo e collega di Bassetti.

La decisione è stata comunicata ieri dopo la polemica accesa dal Pd di Novi, che si era chiesta se era opportuno spendere mille euro per l’evento, dei quali più di 500 destinati a Bassetti e 450 alla giornalista e influencer Sara Manfuso, che moderava l’incontro. Bassetti, come riferito dal Comune di Novi in una nota, ha chiesto di devolvere in beneficenza l’importo.

Polemica archiviata, insomma, anche se un’altra pare essersi già accesa. Oggi parte la fiera della Madonna della Neve, festa patronale cittadina che torna dopo la sospensione causa pandemia, ed è ancora il Pd, nella persona dell’ex sindaco Rocchino Muliere, a sollevare timori sul rischio di assembramenti che la fiera potrebbe causare, poiché il Green Pass entrerà in vigore solo dal 6 agosto, quando la fiera sarà terminata. Il primo appuntamento stasera, alle 22, al parco Castello, dove torna il tradizionale concerto della Madonna della Neve del Corpo musicale Marenco.