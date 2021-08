Per riparare col trapano una perdita d’acqua resta folgorato e muore

Castelletto Merli – Tragico incidente, stamane, a Castelletto Merli, nel casalese. Un idraulico di 63 anni è morto folgorato in una casa in via Corso. L’uomo, residente a Ponzano Monferrato, era stato chiamato a Castelletto Merli dal custode di un’abitazione, di proprietà di una signora svizzera di 88 anni, per riparare una perdita d’acqua. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Cerrina, Ponzano e Casale Monferrato, l’idraulico è rimasto folgorato dopo aver toccato col trapano acceso un cavo elettrico. Inutili i soccorsi del 118 che hanno provato a rianimare l’uomo.

Aggiornamento delle 17:12

La vittima si chiamava Claudio Lupano. La donna proprietaria della casa di Castelletto Merli è stata rintracciata nel pomeriggio dai Carabinieri e la sua posizione è al vaglio della magistratura. La salma del sessantatreenne è stata trasferita a Casale dove nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia.

Gli inquirenti stanno cercando di capire cos’è successo durante i lavori. Secondo una prima ricostruzione sembra che Lupano, una volta individuata la perdita d’acqua, abbia scoperto i tubi col trapano cercando di allargare il foro per poter lavorare meglio. Così facendo avrebbe, però, toccato un filo della luce che ha provocato la scarica elettrica che lo ha ucciso.

Sarà comunque l’inchiesta a dover chiarire i fatti, e probabilmente una perizia a stabilire se la corrente sia arrivata dall’esterno o dall’interno della struttura.