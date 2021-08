Alessandria – Incidente stradale stamane, intorno alle undici e mezza, al quartiere Cristo ad Alessandria tra un mezzo pesante e un’auto tra via Viora e via Raschio. Nell’impatto la persona al volante dell’automobile è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo mentre il traffico è stato parzialmente bloccato per permettere al personale dei mezzi di soccorso di intervenire. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e il 118.