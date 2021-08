A settembre arriva il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Alessandria

Alessandria – Nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco ad Alessandria. A prendere il posto, da settembre, di Roberto Marchioni, arrivato in provincia di Alessandria nel 2019 e che andrà a guidare il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola, sarà Mariano Salvatore Guarnera, 62 anni, di Vercelli, che arriva nell’alessandrino dopo aver condotto il Comando di Biella.

Guarnera, entrato in servizio nel Corpo Nazionale il 4 dicembre del 1990, in realtà conosce già la provincia di Alessandria per averla guidata, a partire dal 2014, in sostituzione dell’ingegner Giuseppe Calvelli.