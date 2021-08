Bertram Derthona: preso il giovane Leonardo Okeke dal Borgomanero, debutto in Supercoppa il 6 settembre

Tortona – Altro nuovo arrivo in casa Bertram Derthona in vista del prossimo campionato di Serie A di pallacanestro.

Il Club bianconero ha reso noto sul proprio sito di avere raggiunto un accordo quinquennale con Leonardo Arinze Okeke, giocatore classe 2003 cresciuto nel settore giovanile di College Borgomanero.

Dopo avere svolto tutta la trafila giovanile nel Club novarese, l’ala ha fatto il proprio debutto senior sempre in maglia College nella stagione 2019/20, nel campionato di C Gold. Inoltre, nell’annata appena conclusa, Leonardo è stato protagonista dei successi della squadra biancoblu: decisivo nella finale Under 18 Eccellenza Regionale, in cui i suoi 33 punti hanno condotto Borgomanero al successo su Novipiù Campus Piemonte e importante per la promozione in Serie B – al termine della finale vinta contro Messina – della prima squadra allenata da Stefano di Cerbo.

Okeke, nel 2020/21, è sceso anche in campo con la Mamy Oleggio, formazione militante in Serie B, in sette occasioni, totalizzando 4.9 punti e 5.1 rimbalzi di media. Ora arriva alla Bertram Derthona per continuare la sua crescita.

Intanto ieri sono stati annunciati dalla Lega Nazionale Pallacanestro gli orari delle gare della prima fase della Supercoppa 2021, evento inaugurale della stagione 2021/22. La Bertram Derthona, inserita nel Girone D, farà il proprio debutto lunedì 6 settembre alle 21 sul campo di Allianz Pallacanestro Trieste, ritorno in programma domenica 12 settembre alle 17 al PalaFerraris di Casale, mentre il primo impegno casalingo dell’annata vedrà i Leoni di scena mercoledì 8 settembre alle 21 contro la Dolomiti Energia Trentino, con gara di ritorno prevista per martedì 14 settembre alle 20:30.