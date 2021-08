Coppa Italia: domenica l’Alessandria farà visita al Padova, chi vince affronterà la Sampdoria il 16 agosto

Alessandria – Domenica l’Alessandria sfiderà, all’ “Euganeo”, il Padova nella sfida valevole pe il preturno di Coppa Italia. Prevendita di biglietti su Vivaticket, per accedere allo stadio richiesti green pass, oppure l’esito del tampone effettuato non oltre 48 ore dalla gara o l’attestazione della guarigione dal covid nei sei mesi precedenti. Sarà sfida secca, con eventuali supplementari e rigori.

Fischio d’inizio alle 20:30, la vincente affronterà la Sampdoria al “Luigi Ferraris” il 16 agosto alle 21 con diretta su Italia 1.

Per aumentare il minutaggio e preparare l’impegno di domenica, domani, alle 17:30, la truppa allenata da mister Longo, che oggi ha ripreso gli allenamenti alla Michelin, sfiderà in amichevole il Fossano dell’ex allenatore dei Grigi Fabrizio Viassi.

Capitolo mercato: secondo le ultime indiscrezioni il club di patron Di Masi sarebbe interessato a due profili, Salvatore Pezzella e Luca Strizzolo. Il primo è un centrocampista di proprietà della Roma che nella passata stagione ha giocato in prestito alla Reggiana, in Serie B, collezionando 23 presenze. Il secondo è un attaccante, classe 1992, di proprietà della Cremonese e nell’ultima stagione di Serie B ha collezionato 26 presenze e 7 gol.