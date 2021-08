Green Pass: istruzioni per l’uso

Venerdì, cioè dopodomani, il Green Pass diverrà un lasciapassare per molti di noi. Bar e ristoranti, ma anche palestre, cinema, teatri, musei, oltre che naturalmente eventi sportivi e concerti saranno accessibili esibendo la certificazione verde. Inoltre si attendono decisioni per nuove regole sui mezzi di trasporto e, più a lunga scadenza, per le scuole. Per ora l’85% di prof e bidelli s’è vaccinato, ma potrebbero essere anche di più, perché alcuni immunizzati sarebbero stati classificati in base all’età anziché alla professione. Per questo il governo sarebbe pronto ad accelerare sul green pass vaccinale obbligatorio per il personale scolastico.

Per ottenere il Green Pass occorre essere vaccinati o effettuare un tampone.

Il Governo sta lavorando per contenere i prezzi dei test.

Ma la via maestra per la certificazione resta quella del vaccino.

