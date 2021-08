Il Green Pass dal 6 agosto non convince albergatori e ristoratori dell’alta Val Borbera

Cabella Ligure – Dal 6 agosto per entrare al ristorante servirà il Green Pass. Una decisione, questa, che non convince gli albergatori e i ristoratori secondo i quali è sbagliato avviare quest’iniziativa quando la stagione arriva nel suo momento topico. Le attività economiche sono ormai quasi solo quelle legate alla ristorazione e le difficoltà, come per tutti, nell’ultimo anno si sono fatte sentire. L’arrivo del Green Pass obbligatorio per restare all’interno dei locali pubblici non convince l’Associazione Albergatori e ristoratori Val Borbera e Valle Spinti, che riunisce venti imprenditori del settore. In una situazione già di per sé difficile, le nuove regole anti Covid rischiano di complicare ancora la situazione. A questo proposito l’Associazione Albergatori e ristoratori Val Borbera e Valle Spinti ha scritto alle associazioni di categoria facendo presente la situazione e auspicando un ripensamento da parte del governo almeno su alcuni aspetti di queste regole viste come molto penalizzanti. Nessun discorso da no vax nelle parole del presidente Michele Negruzzo, che a giugno ha promosso la vaccinazione di tutti gli associati. In tre giorni, nel palazzetto dello sport di Cantalupo Ligure ristoratori, albergatori, titolari di agriturismi e baristi iscritti al sodalizio fondato nel lontano 1978 si sono fatti vaccinare dai medici inviati dall’Asl proprio con l’intento di far ripartire le loro attività nella maggiore sicurezza possibile.