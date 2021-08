La monferrina Valentina Margaglio campionessa italiana estiva di skeleton

Cortina D’Ampezzo – In preparazione delle prossime Olimpiadi invernali di Pechino 2022, Valentina Margaglio si è aggiudicata, domenica scorsa, il titolo italiano femminile estivo di spinta di skeleton sulla pista di Cortina.

L’atleta di Pontestura ha fissato il cronometro sul tempo di 9″97/100, alle sue spalle Alessadra Fumagalli (BC Cristallo) con 10”19/100 e Alessia Crippa (SC Antigorio) con 10″30/100, fuori dal podio Chiara Duzioni e Angel Osakue.

In campo maschile il successo è andato a Marvin Moscara (BC Cristallo) in 9″37/100, battuti Pietro Drovandi (BC Cristallo) con 9″53/100 e Gabriele Mareschino (SC Antigorio) con 9″60/100. Fuori dal podio Amedeo Bagnis, Manuel Schwaerzer, Giovanni Marchetti, Mattia Gaspari, Francesco Pellicani e Giovanni Pontiggia.