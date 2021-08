“Le Valli Ovadesi”: nasce il nuovo distretto della biodiversità che racchiude venti Comuni

Ovada – È la farfalla, creatura capace di suscitare emozioni e al tempo stesso indicatore per la tutela dell’ambiente, il simbolo della candidatura del nascente Distretto produttivo della bio-diversità “Le Valli Ovadesi” e che riunisce venti Comuni di Ovada e del circondario.

Dopo un anno e mezzo di confronto e dialogo coi sindaci ed i rappresentanti dei Comuni e degli enti locali, dei settori produttivi e delle associazioni locali, la candidatura giunge alla presentazione. Prima dell’atto formale, il sindaco di Silvano d’Orba, Giuseppe Coco e l’economista emiliano Giampiero Lupatelli con il sindaco Paolo Lantero di Ovada e gli assessori Marco Lanza e Chiara Boarini hanno organizzato una doppia anteprima sul territorio all’Enoteca regionale di Ovada e alla Cascina Arte Pozzo di Montaldeo per incontrare tutti i sindaci e partner del progetto, al fine di riaffermare percorsi ed obiettivi maturati all’indomani dell’alluvione e durante la pandemia fra strade interrotte e frane. Ovada, dunque, può trasformare lo svantaggio in un punto di forza. Ovada – Autostrade digitali, viabilità più sicura e più collegamenti ferroviari leggeri con Alessandria e Genova, più medici e infermieri di famiglia sul territorio sono alcune direzioni di marcia fissate dai sindaci.