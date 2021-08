Presto al via i lavori di riqualificazione in piazza Garibaldi a Ovada

Ovada – È stata la Ma.Mi Srl di Lainate, in provincia di Milano, ad essersi aggiudicata i lavori di riqualificazione di piazza Garibaldi a Ovada. L’azienda ha presentato un ribasso del 19,23% sull’importo a base di gara di 294.020 euro, gestita in via telematica dalla centrale appaltante della Provincia di Alessandria. I lavori saranno assegnati per 238.530,87 euro comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a 5.465 euro Iva esclusa, al termine delle verifiche d’ufficio e del sopralluogo a cura dell’ufficio tecnico di Ovada.

Il cantiere dovrebbe essere avviato al più presto in continuità coi lavori preliminari di adeguamento delle utenze del gas, che nell’ultimo periodo hanno modificato la viabilità nel centro storico e spostato parte del mercato del mercoledì e sabato da piazza Garibaldi a piazza XX Settembre. Nel dettaglio la riqualificazione consisterà nella nuova pavimentazione in continuità con piazza Assunta, nella riorganizzazione dei parcheggi e nella nuova illuminazione ed arredi.

L’opera di valorizzazione delle piazze del commercio tradizionale era iniziata col rifacimento dei marciapiedi in piazza XX Settembre, via Cairoli e via Torino, progetti finanziati in parte con due bandi regionali e mirati alla valorizzazione dei negozi e dei mercati anche in senso turistico.

Il progetto era partito già due anni fa ma il completamento del marciapiede e delle ultime aiuole avverrà in questi giorni, dopo la pausa forzata di quasi due anni in un breve tratto della piazza dovuta a verifiche anti inquinamento sui materiali estratti nel vano caldaia di un condominio, al fine di escludere ogni rischio di contaminazione ambientale.

Col via libera dell’Arpa i condomini si sono riuniti per decidere i lavori, che sono terminati di recente, portando il terreno ripristinato al piano della strada. Ora il Comune, che da tempo ha completato i lavori nel resto della piazza, sta ultimando il camminamento e provvedendo, inoltre, alla nuova illuminazione e agli arredi floreali.