Resta in carcere l’uomo che a Viguzzolo ha accoltellato alla schiena il padre dopo una lite

Viguzzolo – Resta in carcere Alberto Gatto, il quarantanovenne ingegnere che sabato scorso, dopo un diverbio, ha accoltellato alla schiena il padre Mario, di 80. L’uomo, interrogato dal giudice, che ha convalidato l’arresto, ha confermato di non ricordare nulla di quanto accaduto dopo il litigio.

Padre e figlio erano soli in casa, nella loro abitazione in Strada Bracchiera, quando hanno litigato, pare, per futili motivi. L’anziano è poi uscito in cortile a buttare l’immondizia ed è stato aggredito dal figlio che lo ha ferito con un coltello da cucina. La lama è penetrata all’altezza del polmone sinistro ma lo ha soltanto sfiorato. Mario Gatto ha avuto la forza di chiamare i soccorsi e il personale del 118 gli ha prestato le prime cure sul posto. Caricato sull’ambulanza e stato poi trasportato all’ospedale San Giacomo di Novi Ligure. Le sue condizioni non destano preoccupazione.