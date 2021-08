Sgominata la banda dei Sinti autori di quasi sessanta colpi tra Cuneo e Asti

Asti – Figurano anche alcuni astigiani tra i 12 nomadi sinti della banda dei furti in abitazione raggiunti da altrettante ordinanze di custodia cautelare ieri, martedì, dai carabinieri di Cuneo e dai militari del comando di Asti, nell’ambito dell’operazione “Octavia”. Tra questi anche Lorenzo Sacco, detto “Cioli”, residente ad Asti ma di fatto domiciliato nel Cuneese, Gianpiero Conti detto “Gianpi”, Loris Dellagaren residente ad Asti ed Emerson Lafleur detto “Eto”, nato e residente ad Asti. I membri della banda (8 uomini, 4 donne, 11 sinti e legati da parentela), hanno tra i 18 e i 50 anni e la maggior parte risiede nel Cuneese. Otto di loro sono finiti in carcere a Cuneo e Torino, uno ai domiciliari, 3 sottoposti a obbligo di dimora o di firma e altre tre persone sono state denunciate.

Ieri, all’alba, è scattato il blitz dei Carabinieri. Le indagini del nucleo investigativo hanno visto impegnati oltre 100 militari. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli indagati sono gli autori di almeno 58 episodi: 30 furti aggravati in abitazione (di cui uno a Mombercelli, uno a Pavia e 28 nel Cuneese), 23 furti aggravati in negozi della provincia di Cuneo, due furti con destrezza utilizzando la tecnica dell’abbraccio, due ricettazioni di refurtiva.

Centomila euro il valore complessivo dei furti tra oro, gioielli, elettrodomestici, abbigliamento, generi alimentari, giochi elettronici e persino un cucciolo, a Barge, sottratto alla madre dopo averle spruzzato addosso della vernice per impedire eventuali reazioni di difesa. La maggior parte delle volte la banda colpiva in assenza dei proprietari di casa, ma almeno in tre episodi i ladri si sono trovati faccia a faccia con anziani soli, che hanno raggirato e truffato fingendosi idraulici, postini, ma anche medici ed esponenti delle forze dell’ordine.

La base logistica e la sede dell’organizzazione era tra Magliano Alpi e Rocca de’ Baldi, nel Cunesee, e la banda seguiva un copione ormai consolidato: gli uomini si occupavano dei furti in abitazione, le donne di quelli ai danni di negozi. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati arnesi da scasso, radio ricetrasmittenti, televisori, elettrodomestici, capi di abbigliamento griffati, una bici e altro.

Sembra, però, secondo quanto affermato dall’avvocato Roberto Caranzano, che difende uno dei tre astigiani, che gli elementi di accusa siano molto deboli, tanto che per alcuni indagati il gip stesso ha respinto la richiesta di misura.