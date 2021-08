Calcio Serie D: i primi confermati nell’Hsl Derthona per la nuova stagione

Tortona – Prime conferme in casa Hsl Derthona in vista della stagione calcistica di Serie D 2021-2022.

Agli ordini di mister Zichella rimarranno, oltre alle conferme dei già presenti Francesco Teti, Zdravko Manasiev e Michele Spoto, anche Samuele Emiliano, Kleto Gjura ed i giovani prodotti locali Alessandro Negri, Alessandro Mutti, Simone Casagrande e Ivan Akouah.

La squadra si ritroverà in ritiro martedì 10 agosto allo stadio “Fausto Coppi”.