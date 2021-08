Casale Fbc: iniziato il ritiro, cinque volti nuovi in casa nerostellata

Casale Monferrato – È iniziata oggi la preparazione del Casale Fbc, che nei giorni scorsi ha ufficializzato il nuovo organigramma societario e il nuovo staff tecnico, in vista della prossima stagione in Serie D.

Nuovo mister è Marco Sesia (nella foto) e al momento sono cinque i volti nuovi. Vestiranno la maglia nerostellata la prossima stagione Mattia Paloschi (portiere classe 2002 in arrivo dal Milan Primavera); Luciano Pitarresi (portiere classe 2001 in arrivo dal Casarano Calcio); Filippo Gilli (difensore classe 2000 provenienza Arezzo); Giorgio Gianola (difensore classe 1989 che la scorsa stagione ha indossato le maglie di Legnano e Crema in Serie D) e Vittorio Continella (difensore classe 2002 in arrivo dal Torino Primavera).

Domani la squadra partirà per Chiusa Pesio, nel cuneese, per il secondo ciclo di preparazione che terminerà il 14 agosto. Dopo la pausa del 15 e 16 agosto, il 17 la truppa nerostellata riprenderà gli allenamenti al campo sportivo “Bianchi” di Casale.

In via di definizione le amichevoli.