Covid: mentre parla Massimo Cacciari, Massimo Galli se la ride (video)

Scontro in tv tra Massimo Cacciari e l’infettivologo Massimo Galli, post comunista, post sessantottino sempre in Tv. Il tema è “Quelli che vedono il Green pass come una dittatura” e il filosofo veneziano, alla trasmissione Zona Bianca su Rete 4, inizia a dire: “C’è un’involuzione della nostra democrazia. Non c’è un pericolo totalitario. Ma l’Italia non può andare avanti a colpi di stato d’emergenza”. Mentre Cacciari pronuncia queste parole, Massimo Galli, inquadrato dalle telecamere, inizia a ridere.