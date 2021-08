Detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio: due denunce a Casale

Casale Monferrato – Con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio, la Polizia di Casale ha denunciato una ragazza di 22 anni, residente in città, e un ragazzo di 21, residente a Vigevano.

I poliziotti hanno agito dopo le segnalazioni di movimenti sospetti, soprattutto di sera, nelle vie vicine al centro della città monferrina. L’attività di monitoraggio, partita a fine marzo, ha permesso di appurare, grazie ad appostamenti, il traffico illecito.

Non era sfuggito ai poliziotti il fatto che la ragazza, una sera, si fosse intrattenuta con due giovani, un incontro finalizzato alla cessione di droga come confermato dalla modica quantità di marijuana recuperata al momento dell’identificazione dei tre. A quel punto però, mentre gli agenti stavano per raggiungere l’edificio in cui risiedeva la giovane, un ragazzo, il ventunenne residente a Vigevano, che stava uscendo dal palazzo, allarmato dalla presenza degli uomini in divisa, ha tentato la fuga. Il giovane è stato ugualmente bloccato dai poliziotti. Nel suo zaino, nascondeva 150 grammi di canapa indiana e più di 4.000 euro in contanti, materiale prelevato dall’abitazione della ventiduenne poco prima. La perquisizione estesa all’alloggio ha infine portato al ritrovamento di altri 80 grammi di hashish e 40 di marijuana oltre a una modica quantità di cocaina. Il tutto di proprietà della ventiduenne come lei stessa ha poi confessato. I due cittadini bloccati sono stati ritenuti responsabili in concorso fra loro del reato di detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio. L’attività investigativa ha inoltre permesso di reperire numerosi elementi di riscontro a carico della giovane in relazione a un centinaio di cessioni di sostanze stupefacenti, sia marijuana che hashish, effettuate fin dall’inizio dell’anno.