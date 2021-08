Pallacanestro Serie D: reso noto il girone della Tecpool Cb Team di Casale con tutte le avversarie

Casale Monferrato – È stato reso noto, nei giorni scorsi, il girone con tutti gli avversari in cui giocherà, nella stagione 2021-2022, la Tecpool Cb Team di Casale, squadra di pallacanestro che milita nel campionato di Serie D. I monferrini allenati da coach Francesco Marchino se la vedranno con Biella, Cigliano, Samma Spartans, Galliate, Novara, Gravellona, Montalto Dora, Trecate, Domodossola, Borgoticino e Paruzzaro.

Intanto sono stati confermati i primi giocatori. A difendere i colori della Tecpool nella prossima stagione ci saranno ancora Feng, Botto, Basile, Salvaneschi, Cometti, Poletti, Tosi e Bertola.

Le partite casalinghe saranno giocate nella palestra della scuola Leardi, il sabato alle 18, restando in attesa di conoscere le nuove istruzioni da parte della Federazione per la “gestione covid”.