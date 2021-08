Tennis in carrozzina: dal 26 al 29 agosto ad Alessandria il Memorial Eugenio Taverna

Alessandria – Dal 26 al 29 agosto andrà in scena ad Alessandria il Memorial Eugenio Taverna, torneo nazionale di tennis in carrozzina. L’appuntamento sarà al Centro Sportivo Comunale Orti di via Giordano Bruno.

Il torneo è promosso dal Centro Comunale Saves, dalla Società Sportiva dilettantistica “Volare A.R.L.” e col patrocinio di Comune di Alessandria e Regione Piemonte.

Mercoledì 25 ci sarà il sorteggio dei tabelloni, dal giovedì mattina cominceranno le sfide che proseguiranno fino alle finali del singolo e del doppio e le premiazioni di domenica 30 agosto. Il montepremi per il vincitore ammonta a tremila euro.