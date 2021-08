Trasporti: Serena Lancione è il nuovo presidente del Consorzio Scat

Alessandria (Ansa) – Serena Lancione, già presidente del Consorzio GrandaBus e di Anav, sezione Piemonte e Valle d’Aosta, è il nuovo presidente del Consorzio Scat, la Società Consortile Alessandrina Trasporti. L’ha nominata il consiglio di amministrazione in seguito al subentro nella titolarità delle quote consortili da parte di Stp srl dopo l’acquisizione dalla procedura fallimentare della Società di Trasporto persone Arfea.

“Con questa operazione – commenta l’amministratore delegato di Stp e di Bus Company, Enrico Galleano – le nostre competenze e risorse saranno destinate a offrire un servizio sempre più efficiente, sicuro e di qualità, impegnandoci in investimenti finalizzati allo svecchiamento del parco autobus: il tutto sempre mirato a soddisfare le esigenze degli utenti”.

“Nostro primario obiettivo – aggiunge la presidente Lancione – sarà l’apertura di un Tavolo di Confronto con i Sindaci del territorio e l’Agenzia della Mobilità, per dare vita a un vero e proprio Patto della Mobilità, nella logica della qualità del servizio, degli investimenti sostenibili a livello ambientale dell’attenzione alle risorse umane”.