Annamaria Ferrando è il nuovo amministratore unico di Amv Igiene Ambientale

Valenza – È l’imprenditrice Annamaria Ferrando, vicina alla Lega e candidata col centrodestra nel 2010 a Valenza e più di recente tra le file del Carroccio ad Alessandria in sostegno del sindaco Cuttica di Revigliasco, il nuovo amministratore unico di Amv Igiene Ambientale.

La Ferrando stata nominata ieri sera nel corso dell’assemblea dei soci. Il suo era uno dei tre nomi presentati in occasione del bando che scadeva sabato scorso.

Succede a Roberto Contotto, rimosso senza preavviso meno di due settimane fa per decisione della giunta Oddone.