Atletica: altro oro per Marcell Jacobs nella staffetta 4×100 assieme a Patta, Desalu e Tortu

Tokyo – Altra grande prestazione, alle Olimpiadi di Tokyo, per Marcell Jacobs, l’atleta di padre americano e madre italiana e che ha legami anche con la provincia di Alessandria per via della fidanzata Nicole Daza che è di Novi Ligure e per l’allenatore, Paolo Camossi, di Tortona.

L’Italia, composta da Jacobs, Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu, ha infatti vinto la medaglia d’oro nella staffetta 4×100 maschile. Con 37”: 50/100 gli atleti azzurri sono saliti sul gradino più alto del podio.

Superata per un centesimo anche la Gran Bretagna grazie alla rimonta nel finale di Tortu che sulla pista ha dato tutto trovando il sorpasso all’ultimo istante. Terzo posto per il Canada.