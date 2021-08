Grigi: dal Pisa arrivato Beghetto, Di Quinzio torna al club toscano

Alessandria – Doppia operazione ufficializzata, ieri pomeriggio, dall’Alessandria col Pisa come controparte. Dai Nerazzurri è arrivato in grigio l’esterno sinistro Andrea Beghetto (‘94), che ha già esordito nell’Alessandria durante l’amichevole col Fossano giocata ieri e vinta dai Grigi per 5-1 con reti di Chiarello, doppietta, Casarini, Kolaj e Orlando. Per il giocatore la formula concordata è quella del trasferimento temporaneo annuale.

Percorso inverso per Davide Di Quinzio, il quale torna al Pisa a titolo definitivo dopo una stagione e mezza disputata con la maglia dell’Alessandria (43 presenze e un gol).