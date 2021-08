Tortona – Primo rinforzo in casa Hsl Derthona in vista dell’inizio del campionato di Serie D. Il club tortonese ha, infatti, annunciato l’ingaggio dell’attaccante classe ’94 Matteo Saccà. Scuola Empoli, il nuovo giocatore bianconero è reduce dall’esperienza sempre in Serie D e nello stesso girone dei leoncelli lo scorso anno al Vado, con 14 presenze, 1 gol e 3 assist.