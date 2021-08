JB Monferrato: il giovane Okeke in prestito dalla Bertram Derthona

Casale Monferrato – La Novipiù JB Monferrato ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con la società Derthona Basket per il prestito annuale di Leonardo Arinze Okeke, che entra così a far parte del roster rossoblu per la stagione 2021/2022.

Nato a Monza nel 2003, Okeke cresce cestisticamente nel settore giovanile di College Borgomanero completandone poi il percorso formativo. Nella stagione 2019/2020 l’ala di origini nigeriane fa il suo debutto nei campionati senior partecipando alla C Gold insieme al club novarese. La consacrazione definitiva arriva però nella stagione successiva con la promozione in Serie B al termine della sfida con Messina e la vittoria del campionato Under 18 Eccellenza Regionale. Nella finale contro Novipiù Campus Piemonte disputata proprio al PalaFerraris di Casale Monferrato Okeke si è reso protagonista di una prestazione maiuscola mettendo a segno 33 punti. Nella stagione 2020/2021 Okeke è anche sceso in campo con la maglia della Mamy Oleggio in Serie B collezionando 7 presenze mettendo a referto 4.9 punti e 5.1 rimbalzi di media.