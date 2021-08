La Don Bosco Alessandria nelle Scuole Calcio della Juventus

Alessandria – La A.S.D. Don Bosco Alessandria ha stretto una collaborazione triennale con la Juventus per entrare a far parte delle Scuole Calcio del club piemontese. Ha preso, così, vita una sinergia tra il pluriscudettato club torinese e la società calcistica gialloverde alessandrina.

“Le Scuole Calcio Juventus rappresentano un numero ristretto di centri di eccellenza e di riferimento sul territorio nazionale, selezionate in base a una serie di parametri sportivi e valoriali, dove viene trasmesso il Metodo Juventus attraverso la condivisione delle metodologie, la formazione dei tecnici e le visite effettuate dallo staff Juventus durante il corso della stagione sportiva, con l’obiettivo di portare la professionalità dei metodi e delle programmazioni Juventus direttamente presso le Società presenti sul territorio italiano” si legge in una nota della Don Bosco.