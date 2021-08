Motonautica: Olega Bocca e Fabio Bacco del Rainbow Team di Casale sul podio delle prime gare del Campionato GT30 e OSY400

Casale Monferrato – Il Rainbow Team lo scorso fine settimana, 31 luglio e 1 agosto, è stato impegnato a San Nazzaro d’Ongina per le gare del Campionato Italiano Inshore nelle categorie GT30 e OSY 400 coi piloti Oleg Bocca e Fabio Bacco.

La categoria Gt30 in Italia è del tutto nuova, mentre in nord Europa è un circuito molto popolare, considerato un passaggio propedeutico formativo per i giovani piloti che provengono dalla attività giovanile.

A livello tecnico Gt300 le imbarcazioni sono monocarena motorizzate con motore fuoribordo strettamente di serie di 30 cv. Il peso con il pilota a bordo è di 250 kg e la velocità di circa 85-90 km/h.

Durante il fine settimana Oleg Bocca già nelle prove libere è stato il più veloce e così anche per le prove cronometrate e ha vinto le due gare in maniera determinante.

“Questo fantastico risultato – ha dichiarato Bocca – mi porta per il momento al primo posto del campionato italiano. La prossima tappa si svolgerà al GP di Viverone il 4 e 5 settembre in contemporanea con la mia partecipazione al Campionato Europeo in Formula 4. Ringrazio con tutto il cuore la mia famiglia, il mio team e i miei sponsor per la loro dedizione che mi ha portato a questo risultato”.

La categoria OSY400 è invece un circuito presente da molte stagioni in Italia che quest’anno si è rivitalizzato con l’arrivo di 5 nuovi piloti. Per il Rainbow Team di Casale si tratta di un vero e proprio esordio col nuovo pilota Fabio Bacco. A livello tecnico si tratta di un’imbarcazione Hydroplane con motore fuoribordo di 400 c.c.

La scorsa domenica Bacco è stato sin dall’inizio uno dei protagonisti della gara, sempre in lotta per le prime tre posizioni. A rallentarlo è stato un problema meccanico ma è stato comunque in grado di conquistare il terzo gradino del podio.

“Da parte nostra – ha commentato il team principal del Rainbow Team Fabrizio Bocca – c’è piena soddisfazione per il weekend appena trascorso. La preparazione del team ha dato i suoi risultati. I nostri piloti sono stati i protagonisti delle loro rispettive categorie e questo ci dà conferma delle scelte tecniche e del lavoro svolto in questi anni con l’attività giovanile. Bravi ragazzi”.