Si è spento Mario Robbiano, presidente della Novese negli anni ’70 e direttore generale nel Casale

Roma – Lutto nel mondo del calcio provinciale: si è spento a Roma, dove viveva con la figlia, Mario Robbiano (primo a sinistra nella foto), dirigente e figura di rilievo nel mondo del pallone, piemontese e ligure soprattutto, con molti incarichi.

Di origini liguri, visse per molti anni a Silvano d’Orba e fu presidente della Novese, all’inizio degli Anni Settanta, quando nacque la Gavinovese in C. Poi due esperienze al Casale, all’inizio degli anni ’90 e poi nei primi anni 2000, come direttore generale. Fra i vari club con cui ha collaborato anche l’Omegna e il Trino.