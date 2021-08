Altri nuovi elementi per l’Hsl Derthona: presi i centrocampisti Colantonio, Grieco e Filip

Tortona – Altri nuovi innesti in casa Hsl Derthona in vista del campionato di calcio di Serie D. Il club bianconero ha annunciato l’arrivo dei centrocampisti Luca Colantonio, Giorgio Grieco e Robert Filip.

Originario di Riva Ligure, Colantonio, 23 anni, conta già 144 presenze in Serie D. Cresciuto nelle giovanili del Genoa, già a 17 anni ha vissuto la sua prima stagione da protagonista con la maglia dell’Argentina di Arma di Taggia, nella quale è arrivato fino ai playoff. Dopo due anni ad Arma, ha vestito le maglie della Sanremese per una stagione e Fiorenzuola per tre. Proprio in maglia rossonera, a giugno, ha vinto il Girone D di Serie D, guadagnandosi la sua prima promozione in Serie C con 17 presenze e 3 assist.

Giorgio Grieco, 21 anni, è cresciuto percorrendo l’intera trafila delle giovanili del Bologna. Dopo una breve esperienza con la maglia della Virtus Entella, nella scorsa stagione è stato capitano della Primavera del Bologna.

Robert Filip, 21 anni, arriva dal Pont Donnaz, club valdostano con cui ha collezionato 38 presenze e 5 gol che l’hanno condotto fino alla finale playoff contro la Castellanzese.