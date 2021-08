Grigi: probabile l’arrivo del centrocampista francese Ba

Alessandria – Si prospetta un altro arrivo nel calciomercato estivo dell’Alessandria Calcio. Stando alle ultime indiscrezioni, a vestire la maglia grigia per la prossima stagione dovrebbe arrivare il centrocampista Abou Malal Ba, 23 anni, di proprietà del Nantes e nell’ultima stagione nelle file del Cosenza. Il giocatore, al suo secondo campionato in Italia, è stato rallentato a marzo da una lesione addominale che lo ha costretto a saltare alcune gare col Cosenza, ma dalla quale è completamento guarito. Col suo arrivo sono cinque le operazioni in entrata nell’ultima settimana, e due in uscita per il club piemontese.