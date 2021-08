Hsl Derthona: ingaggiato il difensore Todisco proveniente dal Casale

Tortona – Innesto in difesa per l’HSL Derthona in vista del prossimo campionato di Serie D. Ieri il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo alla corte di mister Giovanni Zichella del difensore Francesco Todisco. Classe ’95, Todisco proviene dal Casale con cui ha totalizzato 28 presenze nell’ultimo campionato. Questo il comunicato del club: “l’HSL Derthona è felice di annunciare l’acquisto del centrale difensivo Francesco Todisco. Classe 1995, Francesco è originario di San Pietro Vernotico, piccolo paese salentino in provincia di Brindisi. Proprio in Salento cresce calcisticamente, fino all’età di 17 anni con la maglia del Lecce, per poi trasferirsi al Genoa dove gioca con continuità nel campionato di Primavera A. Le prime esperienze in prima squadra avvengono in Serie C, con le prestigiose maglie di Mantova e Rimini, con le quali però non riesce ad imporsi. Dopo una breve parentesi alla Folgore Caratese, nell’estate del 2017 si trasferisce a Casale, per vivere quattro stagioni da protagonista. Un centrale di categoria a servizio dei Leoni”.